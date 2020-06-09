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"Мне стыдно". Зеленский объяснился за сравнение Украины с порноактрисой

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что смысл шутки студии "Квартал 95", в которой Украину сравнили с порноактрисой, заключался в высмеивании финансовой несамостоятельности страны.

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Зеленский: Мы должны быть независимой страной
Зеленский: Мы должны быть независимой страной
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему стыдно из-за сравнения Украины с порноактрисой в шоу студии "Квартал 95". Об этом он рассказал "Украинской правде".

"Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав. Но шутка была о другом", – отметил он.

По словам Зеленского, смысл той шутки заключался в финансовой несамостоятельности страны.

"Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", – добавил он.

В 2016 году Зеленский на юмористическом фестивале в латвийской Юрмале сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны".

Теги: Украина, Владимир Зеленский, студия Квартал 95, порно
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