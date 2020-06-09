Зеленский о Бандере: Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что к лидеру ОУН Степану Бандере в стране разное отношение, поэтому на некоторые вопросы об этой исторической фигуре должно ответить время.

Зеленский: Все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее сыновьями, являются ее действительно героями Фото: president.gov.ua

На вопрос о месте лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в истории должно ответить время. Такое мнение в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 июня, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

К Бандере, сказал президент, в Украине разное отношение. Журналисты попросили главу государства высказать его личное мнение.

"Слушайте, у меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям из таких времен, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения", – сказал президент.

По его словам, "все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее сыновьями, являются ее действительно героями".

"У нас от героя к врагу – один шаг... Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры [на востоке Украины]. Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время", – сказал Зеленский.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ. Похоронен в Мюнхене.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", который провели в Украине в октябре 2018 года (более новых исследований найти не удалось), 36% респондентов к Бандере относились позитивно, а 34% – негативно.