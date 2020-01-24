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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Доклад о зверствах Бандеры, на который ссылаются СМИ РФ, – это не исследование ЦРУ, а перевод статьи в журнале "Социалистический вестник"

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В Кремле вновь пытаются переписать историю. Руководство России считает, что теперь пришло время для фальсификации периода подписания мерзкого пакта Молотова – Риббентропа, в котором Сталин и Гитлер секретным протоколом к документу прописали разделение сфер влияния СССР и нацисткой Германии в Восточной Европе в случае "территориально-политического переустройства". Гитлер претендовал на Литву и западную часть Польши, тогда как аппетиты Сталина посягали на Латвию, Эстонию, Финляндию, восточную часть Польши и Бессарабию, входившую в состав Румынии. Кстати, этот тайный передел европейской карты СССР отрицал вплоть до перестройки конца 80-х. Потому что стыдно признаваться в том, что ты мерзавец и ничем не лучше Гитлера.

Но теперь Кремль пытается отбелить ситуацию с пактом Молотова – Риббентропа и сделать Польшу виноватой. Более того, для дискредитации Польши российские пропанандисты решили использовать свой любимый инструмент – обвинения в антисемитизме. Как один из элементов этой гибридной технологии в российских средствах массовой информации запустили новость о якобы давно рассекреченных, но опубликованных лишь сейчас документах ЦРУ про зверства Бандеры и его людей летом 1941-го. Оцените манипуляцию. Понимая, что к МГБ, НКВД и КГБ нет доверия и имидж у этих структур ниже плинтуса, решили прикрыться той структурой, к которой доверие явно больше.

Как сообщил Глеб Парфенов, есть один, но очень важный нюанс, что данный доклад – не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951 году. В статье говорится о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме.

И это заявляют те люди, которые намеренно забыли о том, как НКВД уничтожило Рауля Валленберга, шведского дипломата, спасшего десятки тысяч венгерских евреев в период Холокоста. Забыли кремлевские подонки, как после занятия Будапешта советскими войсками Валленберг был арестован, тайно вывезен в Москву и убит в тюрьме в 1947-м. Молчат эти гебистские выкормыши и о том, как было ими фальсифицировано "дело врачей" в СССР, когда намеренно запустили волну антисемитизма. А еще Путин в Израиле не рассказал о том, как НКВД из священных еврейских книг делали костры и обложки для уголовных дел. На фото одно из таких дел, которое показывает "глубокую заботу" о евреях в СССР. А еще Путин почему-то забыл рассказать и о том, что в СССР антисемитизм был важной частью государственной политики. Но об этом в Израиле и помнят, и знают без Путина. Так что его молчание не поможет.

Фото: Борислав Береза / Facebook
Фото: Борислав Береза / Facebook

В общем, Путину было о чем рассказать в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста, но он предпочитает молчать или врать. А российская пропагандистская машина не молчит, а продолжает работать и распространяет геббельсовщину по всем возможным информационным каналам. Поэтому будьте внимательны к информации и к тем, кто ее распространяет. Это важно. Особенно пока идет гибридная война, начатая Россией.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Израиль, Польша, СССР, антисемитизм, Степан Бандера, Борислав Береза, российская пропаганда, НКВД
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