Глава Украинского института нацпамяти назвал Бандеру "сложным персонажем"

Глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович не назвал фамилию лидера ОУН Степана Бандеры в числе трех самых выдающихся, по его мнению, фигур в украинской истории.

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович назвал "сложным персонажем" лидера Организации украинских националистов Степана Бандеру. Об этом он заявил 1 февраля в интервью "5 каналу".

Его попросили назвать три самые выдающиеся, по его мнению, фигуры в украинской истории.

"[Правозащитница художница-шестидесятница] Алла Горская, [правозащитник, защищавший крымских татар, Петр] Григоренко, [украинский военачальник подполковник армии УНР Петр] Болбочан. Это с XX века", – сказал Дробович.

На реплику, что "Бандеры там нет", глава УИНП ответил: "Бандера для меня сложный персонаж".

Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма, был руководителем ОУН(б).

Дробович выиграл конкурс на должность главы УИНП в декабре 2019 года. Он кандидат философских наук, исследователь мифологии и современных коммуникаций, член правления Молодежной ассоциации религиоведов.