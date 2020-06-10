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ДЕНЬГИ

Еврокомиссия предоставила Украине льготный кредит в размере €500 млн

Полученные от ЕС средства Украина направит на финансирование расходов государственного бюджета. Для получения кредита Киев выполнил 12 условий.

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ЕС предоставил Украине кредит в размере &euro;500 млн под 0,125% годовых
ЕС предоставил Украине кредит в размере €500 млн под 0,125% годовых 
Фото: depositphotos.com

Украина получила от Европейской комиссии транш в размере €500 млн в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, сообщила пресс-служба правительства 10 июня.

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета.

"С учетом необходимости должного финансирования мер по преодолению негативных экономических последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получение указанных средств безусловно будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине", – отметили в правительстве.

Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.

В Кабмине сообщили, что ЕС выделил деньги после того, как Украина выполнила 12 специальных условий в сферах противодействия и борьбы с коррупцией, социальной политики, предупреждения отмывания денег, энергетики, реализации таможенной политики, реформирования налоговой и таможенной служб, корпоративного управления в государственных банках, противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, а также уменьшения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе.

Кроме того, положительным сигналом для ЕС стало начало новой программы сотрудничества с МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что полученные от ЕС деньги помогут уменьшить долговую нагрузку на Украину и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил ЕС за помощь.

"Благодарны ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса", – написал он в Twitter. 

Кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на €1 млрд Украина и ЕС подписали в сентябре 2018 года. Половину суммы Украина получила в декабре 2018-го, вторая должна была поступить весной 2019 года, но выделение денег откладывалось.

13 мая 2020 года, после того как Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила условия для получения второго транша помощи. 

В целом в 2014–2020 годах ЕС предоставил Украине льготных кредитов на сумму €3,8 млрд. В правительстве напомнили, что по условиям меморандумов все полученные средства используются для уменьшения внешнего финансового давления на Украину, улучшения ее платежного баланса и обеспечения бюджетных нужд. 

Теги: Еврокомиссия, кредиты, транш, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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