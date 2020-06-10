Еврокомиссия предоставила Украине льготный кредит в размере €500 млн

Полученные от ЕС средства Украина направит на финансирование расходов государственного бюджета. Для получения кредита Киев выполнил 12 условий.

ЕС предоставил Украине кредит в размере €500 млн под 0,125% годовых Фото: depositphotos.com

Украина получила от Европейской комиссии транш в размере €500 млн в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, сообщила пресс-служба правительства 10 июня.

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета.

"С учетом необходимости должного финансирования мер по преодолению негативных экономических последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получение указанных средств безусловно будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине", – отметили в правительстве.

Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.

В Кабмине сообщили, что ЕС выделил деньги после того, как Украина выполнила 12 специальных условий в сферах противодействия и борьбы с коррупцией, социальной политики, предупреждения отмывания денег, энергетики, реализации таможенной политики, реформирования налоговой и таможенной служб, корпоративного управления в государственных банках, противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, а также уменьшения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе.

Кроме того, положительным сигналом для ЕС стало начало новой программы сотрудничества с МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что полученные от ЕС деньги помогут уменьшить долговую нагрузку на Украину и преодолеть негативные экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса.

#Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії @EU_Commission у розмірі €500 млн. Ці кошти допоможуть зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені пандемією #COVID19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил ЕС за помощь.

"Благодарны ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса", – написал он в Twitter.

#Єврокомісія надала Україні €500 млн у межах четвертої макрофінансової допомоги. Вдячні #ЄС за схвальну оцінку процесу запровадження реформ в Україні. Отримані кошти підсилять економіку на тлі світової кризи. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 10, 2020

Кредитное соглашение о макрофинансовой помощи на €1 млрд Украина и ЕС подписали в сентябре 2018 года. Половину суммы Украина получила в декабре 2018-го, вторая должна была поступить весной 2019 года, но выделение денег откладывалось.