Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский назначил нового командующего ВМС

Адмирала Игоря Воронченко, который командовал Военно-морскими силами ВСУ с 2016 года, сменил контр-адмирал Алексей Неижпапа. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Неижпапа (крайний справа) ранее занимал должность заместителя командующего ВМС по боевой подготовке
Неижпапа (крайний справа) ранее занимал должность заместителя командующего ВМС по боевой подготовке
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил адмирала Игоря Воронченко с должности командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность контр-адмирала Алексея Неижпапу. Соответствующие указы №216/2020 и №217/2020 от 11 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Уроженец Севастополя Неижпапа ранее занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке.

"Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями Sea Breeze от украинской стороны", – пишет о Неижпапе пресс-служба президента.

21 мая "Бабель" со ссылкой на источники сообщил, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак планирует перевести Воронченко на должность в Министерстве обороны, а на его место назначить Неижпапу.

Воронченко говорил, что по стандартам НАТО, недопустимо занимать одну и ту же должность в течение пяти лет или более. Он был назначен и.о. командующего ВМС ВСУ 25 апреля 2016 года, со 2 июля 2016 года лишился приставки "и.о.".

Теги: ВМС Украины, Владимир Зеленский, Игорь Воронченко, Алексей Неижпапа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS