Зеленский назначил нового командующего ВМС

Адмирала Игоря Воронченко, который командовал Военно-морскими силами ВСУ с 2016 года, сменил контр-адмирал Алексей Неижпапа. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил адмирала Игоря Воронченко с должности командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность контр-адмирала Алексея Неижпапу. Соответствующие указы №216/2020 и №217/2020 от 11 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Уроженец Севастополя Неижпапа ранее занимал должность заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке.

"Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями Sea Breeze от украинской стороны", – пишет о Неижпапе пресс-служба президента.

21 мая "Бабель" со ссылкой на источники сообщил, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак планирует перевести Воронченко на должность в Министерстве обороны, а на его место назначить Неижпапу.

Воронченко говорил, что по стандартам НАТО, недопустимо занимать одну и ту же должность в течение пяти лет или более. Он был назначен и.о. командующего ВМС ВСУ 25 апреля 2016 года, со 2 июля 2016 года лишился приставки "и.о.".