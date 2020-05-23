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Воронченко заявил, что пять лет на должности – недопустимо по стандартам НАТО

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что будет служить там, где поможет в борьбе с российской агрессией. Ранее СМИ писали, что с должности Воронченко увольняют.

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Воронченко руководит ВМС с 2016 года
Воронченко руководит ВМС с 2016 года
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

По стандартам НАТО недопустимо занимать одну и ту же должность в течение пяти лет. Об этом 23 мая агентству "Интерфакс-Украина" заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) адмирал Игорь Воронченко.

"Длительное пребывание в должности, более пяти лет, практически недопустимо в соответствии с натовскими ротационными карьерными подходами и принципами. Нужно двигаться дальше, передавать накопленный опыт другим для дальнейшего развития и усиления возможностей ВМС и Вооруженных сил Украины в целом", – сказал он.

По словам адмирала, он будет служить там, где сможет "принести больше всего пользы государству ради победы над российским агрессором, оккупантом".

Воронченко во время аннексии Крыма занимал пост заместителя командующего флотом по береговой обороне, затем был командующим силами АТО в Луганской области. 25 апреля 2016 года был назначен и.о. командующего ВМС ВСУ, со 2 июля 2016 года лишился приставки "и.о.".

21 мая "Бабель" со ссылкой на источники сообщил, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак планирует перевести Воронченко на должность в Министерстве обороны, а на его место назначить заместителя командующего по боевой подготовке, контр-адмирала Алексея Неижпапу.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

В ноябре 2019 года на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорил, что для окончательного перехода ВСУ на стандарты НАТО необходимо несколько лет.

Теги: НАТО, ВМС Украины, ротация, ВСУ, Игорь Воронченко
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