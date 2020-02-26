Воронченко: Украинскому флоту нужны корабли, пока еще есть моряки

По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, флот имеет только фрегат "Гетман Сагайдачный", и тот на модернизации.

Военно-морским силам Украины не хватает кораблей, заявил 26 февраля на форуме в Киеве командующий ВМС Игорь Воронченко. Об этом сообщает УНН.

"Флоту нужны корабли, пока еще есть моряки и морские офицеры", – сказал он.

Командующий ВМС Украины посетовал, что в его распоряжении только фрегат "Гетман Сагайдачный", и тот на модернизации.

"Проблема – стоит недостроенный корвет. Говорил одному, говорил второму, всем говорю: "Давайте его достроим". Рабочие места, 9 тыс. рабочих мест по всей Украине, 29 предприятий завязаны на этот корвет", – подчеркнул Воронченко.

В феврале 2017 года в Министерстве обороны Украины анонсировали возобновление государственной целевой программы по созданию нового украинского корвета для ВМС, реализуемую в кооперации с западными поставщиками вооружений. Согласно постановлению Кабмина от 22 ноября 2017 года, срок действия программы продлили на семь лет, до 2028 года, а также увеличили объем финансирования с 16,21 млрд грн до 31,93 млрд грн. В частности, в 2018 году из госбюджета должны были перечислить 1361,7 млн грн, в 2019-м – 2743,46 млн грн.

В мае 2018 года Воронченко заявил, что на государственную программу по созданию корвета не выделили денег.

Летом 2019 года "Украинский милитарный портал" сообщал, что Украина рассматривает вариант приобретения двух польских ракетных корветов проекта 1241 РЕ, которые в составе военно-морских сил Польши назывались ORP Metalowiec (436) и ORP Rolnik (437). Корабли были выведены из боевого состава в 2013 году.

Корвет – класс военных кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны.