Хомчак намерен сменить командующего ВМС Украины – СМИ

Должность командующего ВМС с июля 2016 года занимает Игорь Воронченко. Как стало известно изданию "Бабель", главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак намерен назначить на его место Алексея Неижпапу.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак проводит перестановки в руководстве Военно-морских сил, в ближайшие дни будет объявлено о переводе командующего ВМС, адмирала Игоря Воронченко в Министерство обороны. Об этом со ссылкой на три источника 21 мая сообщило издание "Бабель".

На его место поставят заместителя командующего по боевой подготовке, контр-адмирала Алексея Неижпапу, говорится в публикации. Как сообщил высокопоставленный источник "Бабеля" в ВСУ. Хомчак подписал приказ о назначении Неижпапы 20 мая. Теперь назначение должен подтвердить своим указом президент Владимир Зеленский.

Воронченко информацию не опроверг, но от комментариев отказался, сославшись на то, что находится в отпуске. Неижпапа не стал говорить на эту тему.

Заместителем нового командующего, по данным собеседников издания, станет Шаген Шайволодян, начальник 198-го учебного центра ВМС в Николаеве. Это подразделение фигурирует в нескольких уголовных производствах, связанных с коррупцией, пишет "Бабель".

Воронченко во время аннексии Крыма занимал пост заместителя командующего флотом по береговой обороне, затем был командующим силами АТО в Луганской области. 25 апреля 2016 года был назначен и.о. командующего ВМС ВСУ, со 2 июля 2016 года лишился приставки "и.о.".