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Хомчак намерен сменить командующего ВМС Украины – СМИ

Должность командующего ВМС с июля 2016 года занимает Игорь Воронченко. Как стало известно изданию "Бабель", главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак намерен назначить на его место Алексея Неижпапу.

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Неижпапа может стать новым командующим Военно-морскими силами
Неижпапа может стать новым командующим Военно-морскими силами
Фото: Alexey Neizhpapa / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак проводит перестановки в руководстве Военно-морских сил, в ближайшие дни будет объявлено о переводе командующего ВМС, адмирала Игоря Воронченко в Министерство обороны. Об этом со ссылкой на три источника 21 мая сообщило издание "Бабель".

На его место поставят заместителя командующего по боевой подготовке, контр-адмирала Алексея Неижпапу, говорится в публикации. Как сообщил высокопоставленный источник "Бабеля" в ВСУ. Хомчак подписал приказ о назначении Неижпапы 20 мая. Теперь назначение должен подтвердить своим указом президент Владимир Зеленский.

Воронченко информацию не опроверг, но от комментариев отказался, сославшись на то, что находится в отпуске. Неижпапа не стал говорить на эту тему.

Заместителем нового командующего, по данным собеседников издания, станет Шаген Шайволодян, начальник 198-го учебного центра ВМС в Николаеве. Это подразделение фигурирует в нескольких уголовных производствах, связанных с коррупцией, пишет "Бабель".

Воронченко во время аннексии Крыма занимал пост заместителя командующего флотом по береговой обороне, затем был командующим силами АТО в Луганской области. 25 апреля 2016 года был назначен и.о. командующего ВМС ВСУ, со 2 июля 2016 года лишился приставки "и.о.".

Теги: ВМС Украины, Руслан Хомчак, Игорь Воронченко, назначение, Алексей Неижпапа
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