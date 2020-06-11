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США утвердили пакет помощи Украине на сумму $250 млн

Пакет военной помощи от США для Украины предусматривает предоставление средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений Вооруженных сил Украины.

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Военная помощь предоставляется Украине при условии реформирования сектора безопасности и обороны
Военная помощь предоставляется Украине при условии реформирования сектора безопасности и обороны
Фото: depositphotos.com

В соответствии с рекомендациями министерства обороны США Конгресс США утвердил весь пакет военной помощи Украине на 2020 год на сумму $250 млн. Об этом 11 июня сообщило посольство Украины в США в Facebook.

"Традиционно, согласно действующему американскому законодательству, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны", – отметили в посольстве.

Нынешний пакет военной помощи предусматривает предоставление средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществление подготовки подразделений ВСУ и тому подобное.

"Отдельный акцент в нынешнем пакете военной помощи делается на поддержке Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей", – добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/3079980162045195

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

9 декабря стало известно, что Конгресс заложил в бюджет на 2020 год $300 млн на военную помощь Украине, в частности на "летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны".

Теги: США, Украина, военная помощь, война на Донбассе
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