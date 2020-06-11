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Украинская экономика возобновит рост с третьего квартала – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что критических угроз для украинской экономики в августе, сентябре или октябре нет.

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Шмыгаль: Мы не видим сегодня коллапса или какого-то конца света и конца экономики
Шмыгаль: Мы не видим сегодня коллапса или какого-то конца света и конца экономики
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

С начала третьего квартала 2020 года в Украине ожидается рост экономики. Об этом во время пресс-конференции 11 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть макропрогнозы развития экономики Украины от Минэкономики, которые базируются на работе аналитических центров, научных учреждений, также мы имеем макропрогнозы от МВФ, Всемирного банка, от мировых аналитических компаний. Все эти макропрогнозы примерно совпадают: начиная с третьего квартала мы ожидаем рост экономики в Украине. То есть естественно, что второй квартал провален из-за карантина и коронакризиса", – отметил Шмыгаль.

При этом он акцентировал внимание на стабильности отечественной экономики и отсутствии критических угроз для отрасли, которые возникли бы в августе, сентябре или октябре.

"Ситуация сложная, но каких-то таких неожиданностей, которые обрушат и приведут к какой-то глобальной катастрофе, сегодня нет. Есть очень сложная кризисная ситуация, но она кризисная и сложная стабильно, поэтому мы не видим сегодня коллапса или какого-то конца света и конца экономики. Опираемся на макропрогноз – и это самое важное", – добавил он.

8 мая глава Нацбанка Украины Яков Смолий заверил, что в результате пандемии украинская экономика упадет не более чем на 5%, а после этого начнет подниматься. По его словам, украинская экономика вошла в кризис COVID-19 в гораздо лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008-го или 2014 годов.

По прогнозам правительства Украины, ожидалось, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%, а безработица – 9,4%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%, а безработица – 10,1%.

Европейский банк реконструкции и развития в середине мая опубликовал прогноз, согласно которому по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 4,5% из-за пандемии коронавируса.

Теги: Украина, экономика, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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