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20% малого бизнеса не откроется после карантина. В Украине запустили маховик сворачивающейся экономики и не знают, что с этим делать – экономист Атаманюк

Если власти Украины будут действовать правильно, стране удастся избежать "трагического сценария" из-за последствий пандемии коронавируса. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

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Атаманюк: У нас набрали во власть потенциально хороших людей, но этого мало
Атаманюк: У нас набрали во власть потенциально хороших людей, но этого мало
Фото: Level UP Ukraine / Facebook

В Украине 20% малого бизнеса не откроется после карантина, так как власти страны запустили механизм сворачивания экономики и не знают, что с этим делать. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразил генерал-майор налоговой полиции, бывший первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины, экономист Юрий Атаманюк.

"Я не вижу трагического сценария, если действовать правильно. У нас набрали во власть потенциально хороших людей, но этого мало, чтобы работать в государственном управлении. В итоге устроили нам карантин, и теперь 20% малого бизнеса не откроется, а число безработных выросло до 500 тыс. Запустили маховик сворачивающейся экономики и просто не знают, что с этим делать", – подчеркнул Атаманюк.

Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк. Читайте полную версию интервью

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу.

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.

Теги: Украина, эпидемия, экономика, бизнес, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Юрий Атаманюк
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