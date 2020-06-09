"Мы должны были поехать в РФ". Нидерландские адвокаты фигуранта дела МН17 Пулатова заявили, что не смогли с ним встретиться из-за коронавируса

Без встречи с клиентом невозможно построить доверие, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, которая на суде в Нидерландах представляет одного из четырех фигурантов дела о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом Олега Пулатова.

Защита россиянина Олега Пулатова, который является одним из четырех обвиняемых в деле о катастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, во время судебного заседания 8 июня настаивала на необходимости личной встречи с подзащитным, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Ни один из четырех обвиняемых в зале не присутствовал. Пулатов на процессе представлен командой адвокатов, двое из них находились на заседании – Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк.

Дуссхате сказала, что в связи с введенными из-за пандемии коронавируса мерами у адвокатов не было возможности общаться со своим клиентом. Она напомнила, что Нидерланды и Россия закрыли границы, что "повлекло значительные последствия для защиты".

"Мы планировали изучить дело, а потом провести две недели с Пулатовым для обсуждения. Но стало понятно, что это будет невозможно", – сказала она.

При этом адвокат настаивала, что обсуждать такие вопросы с клиентом ни по телефону, ни по интернету невозможно из опасений быть прослушанными, что "нежелательно". Она также указала на языковые трудности при общении с клиентом, так как адвокаты говорят на нидерландском и английском, а Пулатов – только на русском.

"Как последствие – каждое предложение, которое мы говорим, должно быть переведено на русский, его ответ также должен будет переведен. Это намного проще делать, если вы сидите в одном помещении. Невозможно обсудить такое большое дело по телефону или интернету с переводчиком – это займет много времени и средств, а многие важные детали могут потеряться при переводе. Мы должны были поехать в Россию и провести с ним время. Без этого невозможно построить доверие", – заявила Дуссхате.

Она также сказала, что "было бы иллюзией" полагать, что за короткий промежуток времени защита сможет изучить материалы дела, расследование которого заняло шесть лет (по данным NU.nl, материалы дела насчитывают 41 тыс. страниц).

"Это была иллюзия, что мы вдвоем даже с помощью наших ассистентов сможем догнать шестилетнее расследование. Но мы сделали все, что могли", – сказала Дуссхате.

Прокуроры во время заседания заявили, что, вполне возможно, сам Пулатов отказался от обширных контактов с адвокатами, и это не должно повлиять на график судебного процесса, сообщило Radio Free Europe / Radio Liberty.

"Обвинение говорит, что Пулатов решил ограничить контакт [с нами], но это был не Пулатов, а коронавирус", – сказала в ответ Дуссхате.

8 июня слушания по делу MH17 в Окружном суде Гааги (Нидерланды) продолжались семь часов. Следующее заседание состоится 9 июня. NU.nl сообщило, что в начале второго блока судебного процесса о расследовании дела отчитывается прокуратура, затем свои запросы озвучат адвокаты. Предположительно, это произойдет 22 июня.

Пулатов (позывной Гюрза) – единственный из четырех обвиняемых, который решил участвовать в процессе. На судебных заседаниях его представляет группа адвокатов. В 2014 году россиянин, по данным нидерландской прокуратуры, был заместителем главы "разведки ДНР". Исследовательская группа Bellingcat предполагает, что бывший подполковник вооруженных сил России Пулатов был причастен к охране установки "Бук", из которой сбили самолет.

Прокурор Тейс Бергер на судебном заседании 10 марта сказал, что если Пулатов согласится дать показания в суде, то он может получить гарантии, что не будет арестован.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: кроме Пулатова, это "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол.