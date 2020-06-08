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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Дело MH17. Ни один из подозреваемых не пришел на заседание суда

8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года на Донбассе
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года на Донбассе
Фото: EPA

На вторую сессию судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 не явился ни один из четырех подозреваемых. Об этом 8 июня объявил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс, сообщает "Европейская правда".

Статус обвиняемых в этом деле имеют трое граждан России: российский генерал-майор и глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, его подчиненный Олег Пулатов, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который руководил одним из подразделений "ГРУ ДНР". Они также отсутствовали во время первого заседания в марте.

Пулатов представлен в процессе командой адвокатов, двое из них находятся сегодня на заседании. Из-за коронавируса количество людей в зале заседаний ограничено, по два представителя от стороны защиты и обвинения.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. 8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса, которая продлится до 3 июля.

Теги: Нидерланды, Игорь Гиркин, Boeing 777, MH17, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко
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