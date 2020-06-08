США отказались рассекретить информацию о пуске ракеты по самолету MH17

Соединенные Штаты дали возможность представителям прокуратуры Нидерландов ознакомиться со спутниковым снимком, на котором запечатлен момент пуска ракеты по самолету "Малайзийских авиалиний", который был сбит над Донбассом летом 2014 года, но отказались рассекретить эти данные.

В Нидерландах сегодня начался второй блок слушаний по делу о крушении рейса MH17 Фото: EPA

Соединенные Штаты отказались рассекретить по запросу прокуратуры Нидерландов спутниковые данные о запуске ракеты по самолету "Малайзийских авиалиний", который следовал рейсом MH17 и был сбит над Донбассом летом 2014 года. Как пишет "РБК-Украина", об этом сегодня сообщили в ходе заседания суда по делу о крушении самолета.

В то же время США дали возможность представителю нидерландской прокуратуры ознакомиться со снимком и спутниковыми данными, чтобы сверить эту информацию с изложенной в меморандуме о крушении. Прокурор подтвердил, что все описано верно.

Суд заявил, что дополнительных данных от США относительно катастрофы не будет.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

8 июня начался второй блок слушаний, он продлится до 3 июля.