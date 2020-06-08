Слушания по делу MH17 в Нидерландах продолжались семь часов

В судебном комплексе Schiphol, расположенном в 50 км от Гааги, закончилось заседание по делу МН17. 8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17.

Заседания проходят в судебном комплексе Schiphol, расположенном в 50 км от Гааги Фото: EPA

В Нидерландах завершилось заседание по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которое продолжалось семь часов. Следующие слушания состоятся 9 июня, сообщил "Укринформ" 8 июня.

Заседания проходят в судебном комплексе Schiphol, расположенном в 50 км от Гааги. Для рассмотрения дела о сбитом над Донбассом самолете комплекс арендован на год.

В связи с пандемией коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничили. К процессу допущены 100 человек: судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и представители СМИ. За процессом можно следить в прямой трансляции. Она проходит на двух языках: на нидерландском и английском.

Заседания по делу назначены с 8 июня по 3 июля, в график слушаний могут вносить изменения из-за пандемии.

На вторую сессию судебного процесса по делу МН17 8 июня не явился ни один из четырех подозреваемых. Статус обвиняемых в этом деле имеют трое граждан России: российский генерал-майор и глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, его подчиненный Олег Пулатов, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который руководил одним из подразделений "ГРУ ДНР". Они также отсутствовали во время первого заседания в марте.

Пулатов представлен в процессе командой адвокатов, двое из них находятся сегодня на заседании. Из-за коронавируса количество людей в зале заседаний ограничено: по два представителя от стороны защиты и обвинения.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. 8 июня в Нидерландах началась вторая сессия судебного процесса, которая продлится до 3 июля.