Дело МН17. Обвиняемый россиянин Пулатов не будет арестован, если согласится дать показания в суде

Бывшему военнослужащему вооруженных сил России Олегу Пулатову, одному из четырех обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, дадут гарантии безопасности, если он даст показания в суде как свидетель, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Исследователи Bellingcat предполагают, что Пулатов был причастен к охране установки "Бук", из которой сбили самолет Фото: bellingcat.com

Если гражданин России, бывший военнослужащий Олег Пулатов (позывной Гюрза), обвиняемый по делу о катастрофе Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донбассом, согласится дать показания в суде, то он может получить гарантии, что не будет арестован. Об этом во время заседания Окружного суда Гааги сообщил прокурор Тейс Бергер, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Пулатов передал суду через защитников, что считает себя невиновным, сказал Бергер. "Но заявление защиты не будет иметь такое значение, как личное заявление Пулатова", – подчеркнул прокурор.

По его словам, переданное через адвокатов заявление не дает ответа на главный вопрос: он не был втянут в преступление или не считает себя ответственным за него?

Если суд решит, что до июня нужно допросить Пулатова, то это можно сделать либо в Нидерландах на заседании суда, либо в России (в том числе по видеосвязи), продолжил Бергер.

"Если Пулатов решит предстать перед судом тут, мы должны будем обеспечить его безопасность, ведь был выдан ордер на его арест", – отметил прокурор.

Возможный арест Пулатова на территории Нидерландов будет зависеть от процессуального статуса, в котором он захочет давать показания.

"Пулатов сможет дать показания как свидетель и как ответчик. Если Пулатов решит выступить в качестве ответчика, то его нельзя будет вызвать в качестве свидетеля и дать гарантии... Свидетелю мы можем гарантировать безопасность от ареста", – объяснил прокурор.

Пулатов – единственный из четырех обвиняемых, который решил участвовать в процессе. На судебных заседаниях его представляет группа адвокатов. В 2014 году россиянин, по данным нидерландской прокуратуры, был заместителем главы разведки "ДНР". Исследовательская группа Bellingcat предполагает, что бывший подполковник вооруженных сил России Пулатов был причастен к охране установки "Бук", из которой сбили самолет.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: кроме Пулатова, это "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).