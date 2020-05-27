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"Коронакризис – это шанс сделать радикальные преобразования". Кабмин Украины разработал программу стимулирования экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в основе программы стимулирования экономики, которую сегодня презентовало правительство, – "здоровый экономический национализм", а министр развития экономики Игорь Петрашко сказал, что она дополняет "комплексную программу реформ в государстве". Кабмин пообещал в трехдневный срок доработать ее и опубликовать для обсуждения.

Программу презентовал министр развития экономики Петрашко
Программу презентовал министр развития экономики Петрашко
Фото: kmu.gov.ua

На заседании 27 мая украинское правительство презентовало государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Программу представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Он рассказал, что над программой работало Министерство развития экономики в сотрудничестве "практическим со всеми министерствами".

"Это на самом деле очень обширный документ, [к его разработке] привлекались не только министерства, но и многие экспертные группы и организации. Он включает более 230 конкретных мер, которые будут доступны для публичного обсуждения", – сказал Петрашко.

По словам министра, программа дополняет "комплексную программу реформ в государстве", например, в сфере национальной безопасности, верховенства права, экономических свобод и эффективного управления.

"Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей", – процитировала Петрашко пресс-служба министерства. 

По данным ведомства, программа состоит из трех разделов. Например, первый раздел посвящен краткосрочным шагам в ответ на пандемию, таким как защита отечественных товаров и услуг от импортных альтернатив, но с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что над документом работали шесть недель лучшие эксперты, бизнесмены и ученые.

"Коронакризис – это в том числе наш шанс сделать радикальные преобразования. Это наш шанс изменить подходы и наш шанс начать реальные изменения", – процитировала премьера пресс-служба правительства. 

Шмыгаль сказал, что главный в программе принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

"Здоровый экономический национализм  это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении", – отметил он. 

Правительство пообещало опубликовать полную версию программы после доработки в трехдневный срок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Фонд прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики с 30-х годов ХХ века. МВФ ожидает сокращения мировой экономики в 2020 году на 3%. Это больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов. В 2021 году, по прогнозу Фонда, мировая экономика должна вырасти на 5,8%

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%. 

Теги: Кабинет Министров, экономика, правительство, реформы, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус, Игорь Петрашко
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