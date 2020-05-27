"Коронакризис – это шанс сделать радикальные преобразования". Кабмин Украины разработал программу стимулирования экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в основе программы стимулирования экономики, которую сегодня презентовало правительство, – "здоровый экономический национализм", а министр развития экономики Игорь Петрашко сказал, что она дополняет "комплексную программу реформ в государстве". Кабмин пообещал в трехдневный срок доработать ее и опубликовать для обсуждения.

На заседании 27 мая украинское правительство презентовало государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Программу представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Он рассказал, что над программой работало Министерство развития экономики в сотрудничестве "практическим со всеми министерствами".

"Это на самом деле очень обширный документ, [к его разработке] привлекались не только министерства, но и многие экспертные группы и организации. Он включает более 230 конкретных мер, которые будут доступны для публичного обсуждения", – сказал Петрашко.

По словам министра, программа дополняет "комплексную программу реформ в государстве", например, в сфере национальной безопасности, верховенства права, экономических свобод и эффективного управления.

"Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей", – процитировала Петрашко пресс-служба министерства.

По данным ведомства, программа состоит из трех разделов. Например, первый раздел посвящен краткосрочным шагам в ответ на пандемию, таким как защита отечественных товаров и услуг от импортных альтернатив, но с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что над документом работали шесть недель лучшие эксперты, бизнесмены и ученые.

"Коронакризис – это в том числе наш шанс сделать радикальные преобразования. Это наш шанс изменить подходы и наш шанс начать реальные изменения", – процитировала премьера пресс-служба правительства.

Шмыгаль сказал, что главный в программе – принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

"Здоровый экономический национализм – это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении", – отметил он.

Правительство пообещало опубликовать полную версию программы после доработки в трехдневный срок.