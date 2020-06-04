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Падение экономики Украины в январе – апреле составило 5% – Минэкономики

В апреле большинство подвидов производственной деятельности ощутили негативное влияние распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в Министерстве экономики Украины.

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Карантин в Украине действует с 12 марта
Карантин в Украине действует с 12 марта
Фото: depositphotos.com

Падение экономики Украины в январе – апреле 2020 года составило 5% Об этом говорится в обзоре экономической активности за апрель, который обнародовали на сайте Министерства экономики (.pdf).

"В комплексе с сочетанием действия сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе – апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в I квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", – говорится в обзоре.

Отмечается, что по результатам апреля продолжилось падение экономики в условиях рекордно низкого уровня деловой активности.

"В апреле большинство подвидов производственной деятельности уже ощутили полное негативное влияние распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19 (из-за временного уменьшения спроса в мире на отечественную промышленную и животноводческую продукцию на фоне падения экономической активности) и продолжение действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны", – добавили в обзоре.

По итогам января – апреля сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 6,7% (падение на 3,8% в январе – марте 2020 года).

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин ввел адаптивный карантин до 22 июня: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

По состоянию на 4 июня общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 25 411 человек, 747 из них умерли, 11 042 выздоровели.

Теги: Украина, ВВП, экономика, Госстат, карантин, Минэкономики, пандемия
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