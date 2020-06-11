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Украина обязалась не вводить новые валютные ограничения в течение 18 месяцев – меморандум с МВФ

Украина в письме к МВФ обязалась не усиливать действующие и не вводить новые ограничения на импорт для улучшения торгового баланса.

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Украина обещала МВФ воздерживаться от ужесточения валютных требований
Украина обещала МВФ воздерживаться от ужесточения валютных требований
Фото: depositphotos.com

Украина обязалась воздерживаться от введения новых валютных ограничений во время действия программы сотрудничества с Международным валютным фондом, рассчитанной на 18 месяцев. Об этом говорится в письме о намерениях, которое подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Яков Смолий. Письмо опубликовано 11 июня на сайте Минфина Украины.

"В течение периода действия программы Украина не будет внедрять новые или усиливать валютные ограничения, не будет внедрять или изменять практику множественных валютных курсов, не будет внедрять или усиливать импортные ограничения для нужд платежного баланса и не будет заключать двухсторонние соглашения, которые не соответствуют соглашению с Фондом", – сказано в письме.

При этом Украина попросила совет директоров МВФ согласиться с уже действующими ограничениями, которые были введены из-за трудностей с платежным балансом.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Теги: Украина, МВФ, валюта, экономика, импорт, валютный рынок, меморандум, кризис
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