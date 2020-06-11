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Украина обязалась "стимулировать более поздний выход на пенсию" – меморандум с МВФ

Украина в рамках сотрудничества с МВФ взяла на себя обязательство продолжать внедренную в 2017 году пенсионную реформу "с целью замедления притока новых пенсионеров".

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Украина обязалась не вводить новые спецпенсии или льготы
Украина обязалась не вводить новые спецпенсии или льготы
Фото: depositphotos.com

Украина обязалась стимулировать граждан страны к более позднему выходу на пенсию. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, опубликованном 11 июня.

"Мы продолжим внедрять пенсионную реформу, введенную в 2017 году и направленную на обеспечение лучших пенсий и финансовой стабильности пенсионной системы. Эта реформа имела целью защитить пожилых людей от бедности, замедлить приток новых пенсионеров в результате создания стимулов для более позднего выхода на пенсию, а также обеспечить применение единых подходов к пенсионным выплатам независимо от профессиональной принадлежности и стимулов для участия в пенсионном страховании и добросовестной уплате страховых взносов", – сказано в документе.

В рамках сотрудничества с МВФ Украина также обязалась воздерживаться от введения новых специальных пенсий или льгот, от "дальнейшего дискреционного увеличения выплат и принятия изменений, "которые бы привели к снижению эффективного возраста выхода на пенсию".

Киев намерен стремиться к тому, чтобы "в среднесрочной перспективе выплаты пенсионерам приближались к статистически измеренным прожиточным минимумам". Также Украина намерена закрепить в законе "Об обязательном пенсионном страховании" норму о ежегодной индексации пенсий.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Пенсионная реформа вступила в силу 11 октября 2017 года. По данным Министерства социальной политики, пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн. Тогдашний вице-премьер Украины Павел Розенко в ноябре 2018 года говорил, что с 2019 года в Украине будет ежегодно происходить автоматическое "осовременивание" пенсий.

Теги: Украина, МВФ, экономика, реформы, меморандум, пенсионная реформа
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