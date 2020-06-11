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ЦИК Украины разрешил голосовать на выборах гражданам, не имеющим прописки

Разрешение голосовать на выборах без зарегистрированного места проживания позволит реализовать право голоса более чем 1 млн избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

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Местные выборы в Украине должны пройти в последнее воскресенье октября
Местные выборы в Украине должны пройти в последнее воскресенье октября
Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия Украины разрешила голосовать на выборах гражданам страны, не имеющим прописки. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ЦИК.

Как пояснили в Центризбиркоме, речь идет об избирателях, у которых нет зарегистрированного места жительства, но при этом они получили право голоса на выборах. К этой категории избирателей относятся лица, которым на момент голосования только исполнилось 18 лет, но по определенным причинам они не имели возможности зарегистрироваться по месту жительства.

Предусматривается, что орган ведения государственного реестра избирателей может определить избирательный адрес избирателя без регистрации по месту его фактического проживания.

Для этого такому избирателю необходимо обратиться в орган ведения госреестра по месту фактического проживания на территории Украины с заявлением:

  • о включении в госреестр – в случае, если гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет, обнаружил, что он не внесен в реестр;
  • по изменению избирательного адреса – в случае, если запись об избирателе содержится в госреестре, но он выбыл из зарегистрированного места жительства.

Такое заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме. Заявление в бумажной форме может быть подано и через уполномоченное лицо. Заявление в электронной форме подается с использованием электронной подписи избирателя.

Заявления можно подавать в межизбирательный период и в первые пять дней избирательного процесса. Вместе с тем, избиратель, которому органом ведения госреестра уже был определен избирательный адрес по фактическому месту его жительства, может обратиться с новым заявлением об очередной смене не ранее, чем через 180 дней после подачи первого заявления.

Данное постановление Центризбиркома вступит в силу с 1 июля этого года.

18 мая Центральная избирательная комиссия приняла постановление, разрешающее гражданам Украины голосовать на выборах по месту фактического проживания.

Местные выборы в Украине должны пройти в последнее воскресенье октября.

Теги: Украина, выборы, ЦИК, местные выборы, голосование, госреестр
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