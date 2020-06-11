ЦИК Украины признал избранным народным депутатом Маслова от "Слуги народа"

Вместо экс-нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко, который стал министром культуры и информационной политики Украины, в Верховной Раде будет работать житель Днепра Денис Маслов.

В Раду зашел еще один списочник "Слуги народа" Фото: Верховна Рада України / Facebook

Народным депутатом Украины от "Слуги народа" Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Дениса Маслова. Об этом 11 июня проинформировал сайт Центризбиркома.

"Верховная Рада Украины своим постановлением, поступившим в ЦИК, досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ткаченко Александра... в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. Поэтому комиссия признала избранным народным депутатом... Маслова Дениса", – говорится в сообщении.

В Центризбиркоме рассказали, что член партии "Слуга народа" Маслов родился в 1983 году, живет в Днепре, имеет высшее образование и руководит ООО "Авин Трейд".

Эта фирма, по данным сервиса YouControl, занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

В списке "Слуги народа" на выборах в июле 2019 года Маслов был на 138-й строчке.

4 июня 2020 года Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины.