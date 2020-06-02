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В ЦИК заявили, что в бюджете нет денег на довыборы в Раду в округе погибшего депутата Давыденко

В Центральную избирательную комиссию не поступало документов о смерти народного депутата Валерия Давыденко, которые бы удостоверили факт досрочного прекращения полномочий народного депутата, заявил председатель ЦИК Олег Диденко.

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В ЦИК сообщили, что в государственном бюджете на 2020 год отсутствует финансирование на проведение промежуточных выборов
В ЦИК сообщили, что в государственном бюджете на 2020 год отсутствует финансирование на проведение промежуточных выборов
Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Центральная избирательная комиссия не получала официальных документов о смерти народного депутата Валерия Давыденко и не может рассматривать вопрос о назначении промежуточных выборов в 208-м округе Черниговской области. Об этом 2 июня заявил председатель ЦИК Олег Диденко во время заседания комиссии, которое транслировалось на канале ведомства в YouTube.

“Обращаются представители СМИ с просьбой предоставить комментарий относительно назначения выборов в одномандатном избирательном округе №208. Хочу обратить внимание, что на сейчас в ЦИК не поступало ни одного документа, которым бы удостоверял факт досрочного прекращения полномочий народного депутата”, – заявил он.

Председатель ЦИК уточнил, что сейчас нет юридических оснований для рассмотрения вопроса выборов в этом округе.

Кроме того, он отметил, что в государственном бюджете на 2020 год отсутствует финансирование на проведение промежуточных выборов.

“Вопрос назначения промежуточных выборов в 208-м округе должен решаться комплексно с вопросом финансирования этих выборов”, – сообщил он.

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года. Семье Давыденко принадлежит несколько аграрных предприятий в Черниговской области.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются "все возможные версии произошедшего". Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

Смерть политика расследуется как умышленное убийство.

В депутатской группе "Довіра" считают, что Давыденко не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.

26 мая сообщалось, что ВО "Батьківщина" поддержит кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко на довыборах в связи с гибелью нардепа Давыденко.

Теги: Чернигов, выборы, смерть, ЦИК, бюджет, депутаты, финансирование, назначение, Олег Диденко
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