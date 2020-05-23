В Киеве обнаружили тело нардепа Давыденко с огнестрельным ранением

По данным телеканала "Еспресо", народный депутат из группы "Довіра" Валерий Давыденко, вероятно, застрелился.

Давыденко был избран в Раду по 208-му округу как самовыдвиженец Фото: susidy.city

Народный депутат из группы "Довіра" Валерий Давыденко сегодня вечером был найден мертвым в своем офисе на улице Большая Васильковская. Об этом сообщил телеканал "Еспресо", а также народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в Telegram.

"Давыденко нашли с огнестрельным ранением в голову. С большой вероятностью это было самоубийство", – отмечает "Еспресо".

Кива также сообщил, что тело Давыденко было найдено в его офисе, но не привел никаких деталей.

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Telegram со ссылкой на полицию заявил, что тело нардепа нашла уборщица (на момент публикации новости сообщений об инциденте на сайте киевского управления Нацполиции не было). Рядом с погибшим был пистолет.

Информацию о гибели нардепа подтвердил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, полиция и прокуратура "рассматривают все возможные версии произошедшей трагедии".

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года.