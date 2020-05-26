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Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду – источник

Лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко будет баллотироваться в Верховную Раду на довыборах в 208-м округе в Черниговской области. ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко своего кандидата в округе выставлять не будет, заявил источник издания "ГОРДОН".

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В 2019 году партия Олега Ляшко не прошла в Раду
В 2019 году партия Олега Ляшко не прошла в Раду
Фото: EPA

На довыборах в Верховную Раду, которые должны состояться в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, ВО "Батьківщина" поддержит кандидатуру лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания отметил, что Ляшко точно примет участие в довыборах.

"То, что еще не все знают: Юлия Тимошенко поддержит Ляшко, и кандидата от "Батьківщини" на округе не будет. Кстати, в первом туре президентских выборов [в 2019 году] Тимошенко взяла в округе первое место. Вторым был [нынешний глава государства Владимир] Зеленский, третьим – Ляшко", – напомнил источник.

Собеседник уверен, что потенциальный кандидат от правящей партии "Слуга народа", скорее всего, проиграет. "Сумарно рейтинг Ляшко и Тимошенко в этом округе больше 40%", – сказал источник.

Довыборы в одномандатном округе №208 в Черниговской области парламент должен объявить в связи с гибелью нардепа из группы "Довіра" Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

Ляшко избирался в Раду по этому округу в 2012 году.

Теги: Юлия Тимошенко, Олег Ляшко
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