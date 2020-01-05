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Глава Центризбиркома Украины: Все боятся усиления полномочий ЦИК

По словам главы ЦИК Украины Олега Диденко, члены комиссии "еще ничем не злоупотребляли", а их уже в этом обвиняют.

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Диденко назвал проблемой "бизнес" на продаже должностей в комиссиях
Диденко назвал проблемой "бизнес" на продаже должностей в комиссиях
Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

В Украине боятся усиления полномочий Центральной избирательной комиссии. Такое мнение выразил глава ЦИК Олег Диденко в интервью LB.ua, которое было опубликовано 3 января.

"От депутатов звучит: мол, формирование окружных комиссий на постоянной основе – это админресурс. А в чем админресурс? Все боятся усиления полномочий ЦИК, потому что будут злоупотребления. Мы еще ничем не злоупотребляли, а нас уже в этом обвиняют. По этой логике, не стоит вообще создавать любые органы, так как они могут злоупотреблять своими правами", – сказал он.

Глава ЦИК Украины отметил, что "существует целый бизнес по продаже" должностей в окружных и участковых избирательных комиссиях, "причем за очень большие деньги", и это является проблемой для Центризбиркома.

"Иногда изменение как членов комиссий, так и руководящего состава происходит по пять раз за избирательный процесс", – подчеркнул Диденко.

13 сентября 2019 года Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном увольнении всех членов предыдущей Центральной избирательной комиссии.

Верховная Рада на заседании 4 октября утвердила новый состав ЦИК, внесенный накануне президентом. Председателем комиссии избрали Диденко, который работал в предыдущем составе.

Теги: Украина, ЦИК, Олег Диденко
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