29 декабря проходят первые местные выборы в шести объединенных общинах – ЦИК Украины

В местных выборах в шести объединенных общинах в четырех областях Украины принимают участие 22 политические партии, проинформировали в Центральной избирательной комиссии.

Голосование началось в 8.00 и продлится до 20.00 на 55 избирательных участках в Украине Фото: ЕРА

29 декабря проходят первые местные выборы в шести объединенных территориальных общинах (ОТО) в четырех областях Украины, сообщила в Facebook пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"В воскресенье, 29 декабря 2019 года, в шести объединенных территориальных общинах (трех сельских, одной поселковой, двух городских ОТО) в четырех областях Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", – сказано в сообщении.

Местные выборы проходят в трех ОТО в Днепропетровской области, в одной ОТО во Львовской области, в одной ОТО в Сумской, в одной ОТО в Черновицкой области.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55,7 тыс. избирателей.

Голосование началось в 8.00 и продлится до 20.00 на 55 избирательных участках. В этих выборах принимают участие 22 политические партии.