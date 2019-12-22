Голосование на местных выборах в Украине проходит в штатном режиме – ЦИК

Все избирательные участки для голосования на местных выборах в Украине открылись вовремя, в 8.00, проинформировали в Центральной избирательной комиссии.

Голосование на местных выборах в Украине 22 декабря проходит в штатном режиме, сообщений от правоохранителей о чрезвычайных происшествиях на избирательных участках не зафиксировано, сообщила около 14.00 в Facebook пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК отмечают, что "22 декабря проходит голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также на дополнительных выборах депутатов сельских, поселковых советов ОТГ от территориальных общин, которые присоединились к соответствующим объединенным территориальным общинам".

Все 532 избирательных участка на первых выборах в ОТГ и 66 на дополнительных выборах открылись вовремя, в 8.00.

В Центризбиркоме Украины отмечают, что первые местные выборы проходят в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, одна городская) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы – в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

"По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей, в дополнительных – более 35 тыс. избирателей. Для проведения первых выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1734 территориальных одномандатных избирательных округа, дополнительных – 139 округов", – продолжили в ЦИК.

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 27 декабря 2019 года включительно.

Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 1 января 2020 года включительно.

Общая сумма, предусмотренная из государственного бюджета на подготовку и проведение первых местных выборов 22 декабря 2019 года, составляет 21 842,2 тыс. грн, дополнительных местных выборов – 4 441,1 тыс. грн.

В Национальной полиции сообщили, что 22 декабря правоохранители обеспечивают правопорядок на местных выборах в Украине.