В Украине проходят местные выборы, полиция обеспечивает правопорядок

Задача правоохранителей – обеспечить законность местных выборов в Украине, заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

22 декабря в Украине проходят местные выборы в объединенные территориальные общины, правоохранители обеспечивают порядок на избирательных участках, заявил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Фацевич отметил, что для проведения первых местных выборов создано 119 территориальных избирательных комиссий. По состоянию на 7.00 избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Полиция взяла их под круглосуточную охрану", – сказано в сообщении.

Полиция продолжает обеспечивать безопасность и правопорядок во время избирательного процесса. При этом с начала предвыборной кампании правоохранители зарегистрировали 47 нарушений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 14 случаев, подкупом избирателей – пять, фальсификацией избирательных документов – четыре факта. Сведения о семи инцидентах были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Настаиваю на быстром и оперативном реагировании на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Руководители должны взять на личный контроль рассмотрение этих заявлений и сообщений. Ваша задача – обеспечить законность этих выборов", – заявил Фацевич.

Выборы проходят в 23 регионах Украины.