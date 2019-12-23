Результаты местных выборов в Украине станут известны до конца года, если не будет исков – ЦИК

По словам замглавы Центризбиркома Украины Сергея Дубовика, нарушения на местных выборах, о которых сообщили в полицию, не могли системно повлиять на результаты голосований.

Результаты местных выборов, которые проходили 22 декабря, могут стать известны до конца 2019 года. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил 23 декабря заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик.

"В течение пяти дней будут известны результаты выборов в сельские и поселковых советы объединенных территориальных общин и в течение 10 дней – результаты выборов в городской совет... Если не будет судебных обжалований, я думаю, они будут установлены до Нового года", – сказал он.

По данным замглавы ЦИК, 22 декабря полиция получила около 50 сообщений "о незначительных нарушениях" избирательного законодательства.

"Они системно повлиять на результаты голосования не могли", – считает Дубовик.

Он отметил, что явка на местных выборах составляет около 40–50% и может доходить в отдельных территориальных общинах до 60%.

"Это станет известно, когда будет подсчитано окончательное количество голосов. Поскольку выборы в ОТО – это отдельные избирательные кампании, сбор информации немножечко затруднен", – подчеркнул Дубовик.

Местные выборы проходили в 23 регионах Украины, было создано 119 территориальных избирательных комиссий.