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В Украине рано говорить об интернет-голосовании на выборах – глава ЦИК Диденко

По словам главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко, на нынешнем этапе в Украине можно внедрять использование онлайн-сервисов на выборах.

Диденко: Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, чтобы вводить голосование в интернете
Диденко: Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, чтобы вводить голосование в интернете
Фото: Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

В Украине пока рано вводить интернет-голосование на выборах. Такое мнение выразил глава Центральной инзбирательной комиссии Олег Диденко в интервью изданию LB.ua, опубликованном 3 января. 

"Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о его введении в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосование в интернете", – сказал он. 

Глава ЦИК подчеркнул, что в интернете невозможно обеспечить принцип секретности голосования. Он добавил, что необходимо разграничивать интернет-голосование и голосование с использованием электронных технологий.

"На современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах, можно говорить о применении технических средств для автоматического обработки бюллетеней или машин для голосования, средств автоматической идентификации избирателей на участках и внедрение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме, ввод данных в информационно-аналитическую систему "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как сейчас)", – добавил Диденко. 

В августе 2019 года вице-премьер-министр Михаил Федоров, который тогда был советником президента Владимира Зеленского, заявил, что следующие выборы в Украине пройдут с использованием онлайн-голосования.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 29 сентября по 15 октября, 37% украинцев поддерживают идею внедрения интернет-голосования на выборах, а 48% – против.  

Теги: интернет, выборы, ЦИК, технологии, голосование, Михаил Федоров, Олег Диденко
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