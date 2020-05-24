Шахов о смерти Давыденко: Я настаиваю на том, что его убили

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давыденко убили. Об этом сказал в комментарии hromadske.
"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались. Но я убежден, что, если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", – считает Шахов.
Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются "все возможные версии произошедшего". Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.
Смерть украинского нардепа расследуется как умышленное убийство.
47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года.