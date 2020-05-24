Шахов о смерти Давыденко: Я настаиваю на том, что его убили

Коллеги погибшего народного депутата Валерия Давыденко считают, что он не мог совершить самоубийство. Такое мнение высказал нардеп Сергей Шахов.

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давыденко убили. Об этом сказал в комментарии hromadske.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались. Но я убежден, что, если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", – считает Шахов.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются "все возможные версии произошедшего". Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

Смерть украинского нардепа расследуется как умышленное убийство.

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года.