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ПРОИСШЕСТВИЯ

Шахов о смерти Давыденко: Я настаиваю на том, что его убили

Коллеги погибшего народного депутата Валерия Давыденко считают, что он не мог совершить самоубийство. Такое мнение высказал нардеп Сергей Шахов.

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Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая
Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая
Фото: hromadske / Twitter

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давыденко убили. Об этом сказал в комментарии hromadske.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались. Но я убежден, что, если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", – считает Шахов.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются "все возможные версии произошедшего". Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

Смерть украинского нардепа расследуется как умышленное убийство.

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года.

Теги: смерть, убийство, расследование, Сергей Шахов, Валерий Давыденко
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