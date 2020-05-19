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Убийство Окуевой организовал уроженец Чечни, ему сообщили о подозрении – Офис генпрокурора

44-летнего гражданина России украинские правоохранители подозревают в поиске киллеров для убийства украинских добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева. Их автомобиль расстреляли 30 октября 2017 года под Киевом: Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения.

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Окуева погибла 30 октября 2017 года
Окуева погибла 30 октября 2017 года
Фото: Amina Okueva / Facebook

Организатору убийства украинского добровольца Амины Окуевой сообщили о подозрении, проинформировал Офис генерального прокурора 19 мая.

"Подозреваемый – уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева он подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль", – рассказали в ведомстве.

30 октября 2017 года у поселка Глеваха под Киевом по автомобилю, в котором ехали Окуева и ее супруг Адам Осмаев, открыли огонь из автоматического оружия калибра 7,62. Окуева погибла на месте, а Осмаев получил ранения. 

В Офисе генпрокурора уточнили, что фигуранта дела подозревают в соучастии в покушении на умышленное убийство, а также в соучастии в умышленном убийстве. 

Из сообщения полиции следует, что о подозрении гражданину РФ сообщили заочно.

"Подозрение направлено в посольство Российской Федерации. В ближайшее время будет решен вопрос об объявлении иностранца в международный розыск", – проинформировали правоохранители. 

В полиции также рассказали, что подозреваемому 44 года. Собрать доказательства и установить его причастность к совершению преступления удалось в том числе благодаря следственным действиям, проведенным на территории Евросоюза. По данным правоохранителей, он должен был найти исполнителей убийства Окуевой и Осмаева за денежное вознаграждение. 

Первого подозреваемого по делу об убийстве Окуевой правоохранители задержали спустя два года после преступления – в январе 2020 года. Это уроженец Дагестана Игорь Редькин, он долгое время проживал в Украине. В полиции сообщили, что Редькин незаконно получил украинское гражданство. Подозреваемый находится под стражей. По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. 

В полиции сообщили, что ДНК Редькина совпала с ДНК на оружии, из которого совершили убийство. Адвокаты подозреваемого называли экспертизу по ДНК сомнительной (сразу после убийства в полиции заявляли, что следов ДНК на автомате, который нашли недалеко от места расстрела автомобиля, нет). 

Уроженец Чечни Осмаев принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, руководил Международным миротворческим батальоном добровольцев имени Джохара Дудаева, который преимущественно состоял из чеченцев. Окуева была пресс-секретарем батальона. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента Владимира Путина. На самого Осмаева уже покушались несколько раз. 

Теги: полиция, Адам Осмаев, преступление, Амина Окуева, подозрение, Офис генпрокурора, Игорь Редькин
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