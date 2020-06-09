ЦИК нарушил закон, с отсрочкой назначив выборы в округе погибшего нардепа Давыденко – "Опора"

Центризбирком Украины назначил на октябрь довыборы в Верховную Раду в округе, где был избран нардеп из группы "Довіра" Валерий Давыденко, погибший 23 мая. В "Опоре" считают, что практика отсрочки выборов противоречит законодательству.

Назначив довыборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область), где народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) нарушила украинское законодательство.

Об этом 9 июня заявили в гражданской сети "Опора".

"Постановление по состоянию на 6 июня было обнародовано на официальном веб-сайте ЦИК, однако в общегосударственных печатных СМИ оно будет опубликовано только 26 августа 2020 года. "Опора" считает, что практика назначения промежуточных выборов с отсрочкой опубликования соответствующего решения ЦИК противоречит действующему законодательству", – говорится в сообщении.

Представители гражданской сети отметили, что Центризбирком хоть и назвал причину отсрочки (отсутствие бюджетных средств), "но легальное и эффективное учитывание данных обстоятельств возможно только с соблюдением конституционных требований и на уровне закона Украины и не относится к полномочиям высшего органа администрирования выборов".

"В соответствии с законодательством, промежуточные выборы народного депутата в одномандатном округе назначаются ЦИК не позднее чем в 10-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий депутата-мажоритарщика. Такие выборы проводятся в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования ЦИК решения об их назначении. Процесс промежуточных выборов начинается со дня, следующего после дня опубликования решения ЦИК об их назначении", – подчеркнули в "Опоре".

Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года. Семье Давыденко принадлежит несколько аграрных предприятий в Черниговской области.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая. Смерть политика расследуется как умышленное убийство. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, следствие изучает различные версии, но основной считает самоубийство.

В депутатской группе "Довіра" считают, что Давыденко не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в округе №208 в Черниговской области на 25 октября, когда в Украине должны состояться местные выборы.