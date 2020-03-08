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В нынешней Верховной Раде женщины эффективнее мужчин – "Опора"

По подсчетам гражданской сети "Опора", Верховная Рада IX созыва приняла 10,4% законопроектов, в число авторов которых входят женщины-нардепы.

Женщин в Раде почти в четыре раза меньше, чем мужчин
Женщин в Раде почти в четыре раза меньше, чем мужчин
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В новой Верховной Раде законопроекты авторства женщин из числа народных депутатов принимаются чаще, чем документы, подготовленные мужчинами. Это выяснили в гражданской сети "Опора", проинформировал 6 марта сайт активистов.

"В парламенте было зарегистрировано законопроектов с авторами-женщинами – 1464, из которых 152 были приняты. У авторов-мужчин этот показатель составляет 5102 зарегистрированных и 413 принятых законопроектов соответственно. Но если посчитать среднее количество законодательных актов на одного человека, то получается, что у народных избранниц показатель зарегистрированных законопроектов составляет 16,8%, из которых 10,4% были приняты. В то же время народные избранники зарегистрировали в среднем 15,2% законопроектов на одного, из которых 8% были приняты", – сказано в сообщении.

В "Опоре" отметили, что в составе Верховной Рады 87 женщин и 336 мужчин.

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную РадуВсего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82% голосов избирателей.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Опора, закон, законопроект, женщины, мужчины
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