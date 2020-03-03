Депутаты от ОПЗЖ, "Батьківщини" и "Слуги народа" пропустили больше всего голосований Рады – "Опора"

Согласно данным гражданской сети "Опора", больше всего голосований пропустил депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович.

За первые полгода работы парламента депутаты более 1,1 млн раз нажали на кнопки Фото: Верховна Рада України / Facebook

За полгода работы Верховной Рады IX созыва больше всего голосований пропустили депутаты из фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Слуга народа" и внефракционные. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" 2 марта.

Согласно данным "Опоры", больше всего голосований пропустил Вадим Рабинович из ОПЗЖ (74%). На втором и третьем местах – также его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%).

В списке "прогульщиков" также оказались Александр Дубинский ("Слуга народа"), Анжелика Лабунская ("Батьківщина"), Юлия Тимошенко ("Батьківщина"), Любовь Шпак ("Слуга народа"), Виталий Данилов ("Батьківщина"), Игорь Кисилев (ОПЗЖ), Олег Волошин (ОПЗЖ), Дмитрий Шенцев (внефракционный) и Юрий Солод (ОПЗЖ).

Инфографика: oporaua.org

Кроме того, за первые полгода работы парламента депутаты более 1,1 млн раз нажали на кнопки. В 40,7% случаев депутаты голосовали "за", в 27,9% – удерживались, в 5,1% – "против". В 15,5% случаев депутаты не голосовали, в 10,8% – отсутствовали.

Инфографика: oporaua.org

Больше всего "за" голосуют народные депутаты от "Слуги народа" (44%), на втором месте – "Батьківщина" (43%), на третьем – группа "Доверие" (38,6%). Меньше всего кнопку "за" нажимают в партиях "Голос" (31,4%) и ОПЗЖ (32,8%).

Больше всего "против" голосуют "Голос" (7,3%) и "Слуга народа" (6,7%). Меньше всего "против" голосуют в депутатской группе "За майбутнє" (0,5%) и группе "Доверие" (0,6%).

Больше всего удерживаются при голосованиях "Голос" (37,2%) и "Слуга народа" (33%). Меньше всего при голосованиях удерживаются депутаты от ОПЗЖ (12,9%).

Инфографика: oporaua.org

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.