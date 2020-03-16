В Харьковской области на довыборах в Раду пытались выдавать бюллетени лицам без паспорта – "Опора"

Из-за низкой активности избирателей на довыборах в Раду в округе №179 в Харьковской области не фиксируется много нарушений избирательного законодательства, отметили в сети "Опора".

На выборы в округе №179 пришли менее трети избирателей Фото: oporaua.org

На промежуточных выборах в Верховную Раду, которые проходят в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области, фиксируется небольшое количество нарушений избирательного законодательства. Об этом 15 марта проинформировали в гражданской сети "Опора".

"По состоянию на 20.00 наблюдатели "Опоры" продолжают выявлять факты отдельных нарушений на участках в 179-м округе. Всего в пределах участков, где присутствовали наблюдатели "Опоры", наблюдается низкая избирательная активность, а иногда недостаточная осведомленность об избирательном процессе и его основных процедурах", – сказано в сообщении.

Активисты сети рассказали, что им удалось помешать "попыткам выдачи бюллетеней для голосования лицам без паспортов". Такие случаи были "зафиксированы и устранены" на двух избирательных участках.

"Выдача бюллетеня избирателю без предъявления паспорта содержит признаки нарушения статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины", – отметили в "Опоре".

Ее представители считают, что "на незначительное количество нарушений избирательного законодательства повлияла низкая интенсивность предвыборной кампании".

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 проходят в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Баллотировалось на выборах 40 кандидатов.

Кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук сняла свою кандидатуру в пользу бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.

Накануне члены избиркомов 179-го округа заявляли, что боятся коронавируса и ждут отмены выборов.

Явка на голосование 15 марта составила 27,5%.

После обработки 8,46% протоколов Светличная лидирует, за нее проголосовали 73,39%.