На довыборах в Раду в Харьковской области проголосовало меньше трети избирателей

15 марта в Харьковской области проходило голосование в округе №179 на мажоритарных выборах в Верховную Раду. По состоянию на 16.00 явка избирателей составляла 22,28%, на 20.00 – 27,5%.

15 марта на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе (ОИО)№179 в Харьковской области явка составила 27,5%. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" со ссылкой на данные окружной комиссии.

На внеочередных выборах в Раду в июле 2019 года явка избирателей в ОИО-179 составляла 51,01%.

В Центральной избирательной комиссии информируют, что по состоянию на 16.00 явка в округе 15 марта составляла 22,28%.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 запланированы на 15 марта в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию. Изначально баллотировалось 40 кандидатов.

Накануне члены избиркомов 179-го округа заявляли, что боятся коронавируса и ждут отмены выборов.

Ограничений (порога) по явке на довыборах нет.