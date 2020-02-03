ЦИК зарегистрировал первого кандидата на дополнительных выборах в 179-м округе

Промежуточные выборы на 179-м избирательном округе пройдут 15 марта.

Игорь Швайка стал первым кандидатом в депутаты на довыборах в 179-м округе Фото: Ігор Швайка / Facebook

Центральная избирательная комиссия Украины на довыборах в Верховную Раду в 179-м округе (Харьковская область) зарегистрировала первого кандидата. Об этом 3 февраля говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в Facebook.

Сообщается, что зарегистрирован первый кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года. Им стал Игорь Швайка.

Швайка родился 25 февраля 1976 года в селе Троицкое Целинного района, Республика Калмыкия, Российская Федерация. Он гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование, является директором ООО "Медиа-Центр "Голос Свободы", членом политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода", проживает в городе Люботин Харьковской области.

На выборах в Раду 21 июля 2019 в 179-м округе победил кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Кучера. 5 ноября 2019 года Кучеру назначили на должность главы Харьковской областной администрации, а к ЦИК поступило постановление о досрочном прекращении им депутатских полномочий. ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата в 179-м округе на 15 марта 2020 года.