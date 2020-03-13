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Кандидат в ВР по 179 округу в Харьковской области Голтвянский снялся с выборов из-за коронавируса

Кандидат Олег Голтвянский баллотировался от партии "Патріоти Волині", он заявил, что нельзя подвергать людей опасности заразиться коронавирусом на встречах с кандидатами и избирательных участках.

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Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 запланированы на 15 марта
Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 запланированы на 15 марта
Фото: depositphotos.com

Один из кандидатов на промежуточных выборах в Верховную Раду на 179 округе в Харьковской области Олег Голтвянский, который баллотировался от партии "Патріоти Волині", заявил, что снимает свою кандидатуру. Об своем решении он сообщил в видеообращении, опубликованном в YouTube.

"На встречах со мной собираются сотни людей. Но есть постановление Кабинета Министров, которое запрещает собираться более чем 60 людям одновременно. В таких условиях проведение предвыборной кампании невозможно. К тому же мы подвергаем опасности людей во время выборов, где они могут заразиться коронавирусом, – отметил Голтвянский. – Я снимаю свою кандидатуру с выборов, а также хочу обратиться к президенту и Кабинету Министров, чтобы они как можно быстрее прекратили этот фарс".

ВИДЕО
Видео: Игорь Русин / YouTube

Еще одна кандидатка, самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко, обратилась с призывом к власти на своей странице в Facebook.

"Я вижу беспокойство людей и нежелание принимать участие в выборах из-за объявления карантина в Украине. Чтобы не ставить под угрозу жизни и здоровье более чем 150 тыс. избирателей ради мандата для одного народного депутата, хочу обратиться к Владимиру Зеленскому и ЦИК с просьбой рассмотреть возможность переноса выборов ради безопасности наших граждан", – сказала она.

https://www.facebook.com/100006692496150/videos/2670576759842048/

Члены избиркомов 179-го округа в Харьковской области заявили, что боятся коронавируса и ждут отмены выборов.

Промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №179 запланированы на 15 марта в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

Теги: выборы, Харьковская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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