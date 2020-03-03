Кандидат от "Слуги народа" снялась с выборов в Раду в округе №179 в пользу экс-главы Харьковской ОГА Светличной

На 15 марта запланированы промежуточные выборы в парламент в округе №179 в Харьковской области в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера, назначенного главой Харьковской ОГА. В избирательной кампании принимает участие предшественница Кучера на посту губернатора Юлия Светличная. Ее конкурент из "Слуги народа" Виктория Алексейчук сняла свою кандидатуру.

Центральная избирательная комиссия 3 марта отменила регистрацию кандидата от партии "Слуга народа" Виктории Алексейчук на промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе №179 (Харьковская область). Об этом пресс-служба ЦИК сообщила в Facebook.

Также от участия в выборах отказался самовыдвиженец Александр Диденко.

"Решение принято в связи с соответствующими заявлениями указанных кандидатов в народные депутаты Украины об отказе от баллотирования, поступившими в комиссию", – говорится в сообщении.

Таким образом, в промежуточных выборах в округе №179 примут участие 37 кандидатов, среди них – бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

Партия "Слуга народа" поддержала решение Алексейчук, говорится в заявлении на странице политсилы в Facebook.

"Решение о выдвижении кандидата от "Слуги народа" в округе было принято еще в первые дни февраля. Тогда, когда не было ясности, кто же еще решит баллотироваться. Появление Юлии Светличной среди кандидатов полностью изменило предвыборную картину. Было бы нечестно и глупо игнорировать это", – подчеркнули в пресс-службе партии.

В "Слуге народа" утверждают, что не станут препятствовать Светличной в борьбе за кресло депутата и будут сотрудничать с ней в случае ее избрания.

На 15 марта запланированы промежуточные выборы в округе №179 в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера: он 6 ноября 2019 года возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", Светличную готовы были поддержать 62,3% тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании. 12,5% поддерживали Алексейчук, 8,5% – Диденко. Рейтинг других кандидатов – менее 2%.

Исследование было проведено Социологической группой "Рейтинг" по собственной инициативе 15–22 февраля 2020 года. Опрошено население избирательного округа №179 от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,8%.