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Экс-глава Харьковской ОГА Светличная решила баллотироваться в Раду

Бывший председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная намерена на промежуточных выборах в Раду баллотироваться по округу №179 в Харьковской области. Нардепом в этом округе был представитель "Слуги народа" Алексей Кучер, он занял место Светличной в ОГА.

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Светличная сообщила, что планирует идти в Раду как самовыдвиженец
Светличная сообщила, что планирует идти в Раду как самовыдвиженец
Фото: Юлія Світлична / Facebook

12 февраля экс-председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная заявила в Facebook, что решила принять участие в промежуточных выборах в парламент.

"Приняла решение принять участие в выборах. 179-й округ, много сотрудничали с людьми, но и еще много чего необходимо сделать. Продолжим", – написала Светличная.

В комментариях под постом Светличная добавила, что планирует идти в Раду как самовыдвиженец.

https://www.facebook.com/svit.yuliya/posts/2738201366264347

На сайте Центральной избирательной комиссии указано, что промежуточные выборы состоятся 15 марта. По состоянию на утро 12 февраля ЦИК зарегистрировал по 179-му округу 14 кандидатов, среди них пока нет Светличной.

Светличная была главой Харьковской ОГА с октября 2016 года по ноябрь 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на ее место нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, который прошел в Раду по округу №179.

Известно, что в октябре Светличная претендовала на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Теги: Украина, Харьков, выборы, ЦИК, Харьковская ОГА, Юлия Светличная, Алексей Кучер
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