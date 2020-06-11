Украина пообещала МВФ не устанавливать верхнюю границу тарифов на газ и тепло

До конца августа 2020 года тарифы на тепло в Украине должны быть приведены в соответствие с реальными затратами, говорится в меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

Украина обязалась не устанавливать верхнюю границу тарифов на газ и тепло. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, опубликованном 11 июня.

"По состоянию на 1 января 2020 года мы либерализовали газовые тарифы для населения. На оставшийся период отопительного сезона оптовая цена газа, который НАК "Нафтогаз" поставляет по специальным обязательствам, должна отвечать уровню импортного паритета и для каждого месяца будет определяться как среднее значение спот-цен природного газа на сутки вперед на хабе TTF на период с 1-го по 22-й день месяца плюс стоимость транспортировки и ввоза в Украину. Мы обязуемся системно применять эту схему ценообразования, базирующуюся на рыночных принципах без какой-либо верхней предельной ценовой границы", – сказано в меморандуме.

Также украинские власти отмечают, что уже "отменили фиксированную максимальную величину для тарифов на тепло".

"Мы обеспечим, что к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, находящиеся в юрисдикции Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и местных органов власти, будут пересмотрены и будут полностью отражать стоимость газа и негазовых расходов (включая капитальные затраты)", – говорится в документе.

С отопительного сезона 2020–2021 годов тарифы на отопление "будут пересматриваться и устанавливаться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона для обеспечения адекватного отражения стоимости газа и негазовых расходов".

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

На заседании правительства 10 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что меморандум не содержит обязательств по повышению тарифов на коммунальные услуги.