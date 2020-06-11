Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Украина пообещала МВФ не устанавливать верхнюю границу тарифов на газ и тепло

До конца августа 2020 года тарифы на тепло в Украине должны быть приведены в соответствие с реальными затратами, говорится в меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина обязалась придерживаться принципов рыночного тарифообразования
Украина обязалась придерживаться принципов рыночного тарифообразования
Фото: depositphotos.com

Украина обязалась не устанавливать верхнюю границу тарифов на газ и тепло. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, опубликованном 11 июня.

"По состоянию на 1 января 2020 года мы либерализовали газовые тарифы для населения. На оставшийся период отопительного сезона оптовая цена газа, который НАК "Нафтогаз" поставляет по специальным обязательствам, должна отвечать уровню импортного паритета и для каждого месяца будет определяться как среднее значение спот-цен природного газа на сутки вперед на хабе TTF на период с 1-го по 22-й день месяца плюс стоимость транспортировки и ввоза в Украину. Мы обязуемся системно применять эту схему ценообразования, базирующуюся на рыночных принципах без какой-либо верхней предельной ценовой границы", – сказано в меморандуме.

Также украинские власти отмечают, что уже "отменили фиксированную максимальную величину для тарифов на тепло".

"Мы обеспечим, что к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, находящиеся в юрисдикции Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и местных органов власти, будут пересмотрены и будут полностью отражать стоимость газа и негазовых расходов (включая капитальные затраты)", – говорится в документе.

С отопительного сезона 2020–2021 годов тарифы на отопление "будут пересматриваться и устанавливаться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона для обеспечения адекватного отражения стоимости газа и негазовых расходов".

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

На заседании правительства 10 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что меморандум не содержит обязательств по повышению тарифов на коммунальные услуги.

Теги: Украина, газ, МВФ, энергетика, отопление, НАК Нафтогаз, меморандум, тарифы, Денис Шмыгаль, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS