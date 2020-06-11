Украина пообещала МВФ не менять основания для отставки директора НАБУ

Украина взяла на себя обязательство перед МВФ сохранить независимость антикоррупционных органов, в том числе отказавшись от намерения расширить основания для отставки директора Национального антикоррупционного бюро (сейчас эту должность занимает Артем Сытник).

Украина обязалась не менять основания для отставки директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, опубликованном 11 июня.

"Мы будем обеспечивать независимость и доброчестность НАБУ, в том числе путем соблюдения процедур назначения его руководителя и сохранения ограниченных и весомых оснований для его увольнения в соответствии с законом №1698-VII. Мы также будем поддерживать эксклюзивные и исключительные полномочия НАБУ по проведению расследований коррупционных деяний с большими суммами средств или совершенных должностными лицами высокого уровня", – сказано в документе.

Украина также взяла на себя обязательство "усилить следственные полномочия НАБУ путем использования широкого диапазона приемов и техник проведения расследований, в том числе операций под прикрытием, снятия информации с каналов связи, доступа к компьютерным системам и системам контролируемой доставки без необходимости использования инфраструктуры других агентств, что соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма".

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

В Верховной Раде IX созыва зарегистрировано два законопроекта (№3133 и №3180), которые касаются деятельности НАБУ.

Первый был зарегистрирован в феврале, его авторами выступили четыре депутата: Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности", Антонина Славицкая от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Дмитрий Лубинец из группы "За майбутнє" и Андрей Николаенко от "Батьківщини". Второй законопроект подали в парламент в марте, его написали два нардепа от "Слуги народа" – Александр Качура и Александр Дубинский. Проекты содержат изменения в закон о НАБУ, которые позволят уволить действующего руководителя бюро Артема Сытника (сейчас для отставки директора НАБУ необходимо заключение международного аудитора).

28 апреля профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать в целом законопроект №3133. Решение по законопроекту №3180 комитет пока не принимал. В НАБУ отметили, что нормы законопроекта №3133 противоречат закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". "НАБУ привыкло работать под давлением, поскольку подследственными бюро лицами являются топ-чиновники, в том числе и нардепы. Подобные решения, законопроекты, предложения не впервые встречаются в истории бюро и выглядят как очередная попытка наступления на независимость правоохранительного органа", – сказано в опубликованном в Facebook заявлении бюро.

По данным "Европейской правды", глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил Офису президента письмо, в котором предупредил, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий Фонда в Украине.

4 мая на фоне активизации рассмотрения этих двух законопроектов послы стран "Большой семерки" в Украине заявили, что Киев потеряет поддержку международного сообщества в случае нарушения независимости антикоррупционных органов.