Украина пообещала МВФ не менять основания для отставки директора НАБУ

Украина обязалась не менять основания для отставки директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, опубликованном 11 июня.
"Мы будем обеспечивать независимость и доброчестность НАБУ, в том числе путем соблюдения процедур назначения его руководителя и сохранения ограниченных и весомых оснований для его увольнения в соответствии с законом №1698-VII. Мы также будем поддерживать эксклюзивные и исключительные полномочия НАБУ по проведению расследований коррупционных деяний с большими суммами средств или совершенных должностными лицами высокого уровня", – сказано в документе.
Украина также взяла на себя обязательство "усилить следственные полномочия НАБУ путем использования широкого диапазона приемов и техник проведения расследований, в том числе операций под прикрытием, снятия информации с каналов связи, доступа к компьютерным системам и системам контролируемой доставки без необходимости использования инфраструктуры других агентств, что соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма".
Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.
В Верховной Раде IX созыва зарегистрировано два законопроекта (№3133 и №3180), которые касаются деятельности НАБУ.
Первый был зарегистрирован в феврале, его авторами выступили четыре депутата: Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности", Антонина Славицкая от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Дмитрий Лубинец из группы "За майбутнє" и Андрей Николаенко от "Батьківщини". Второй законопроект подали в парламент в марте, его написали два нардепа от "Слуги народа" – Александр Качура и Александр Дубинский. Проекты содержат изменения в закон о НАБУ, которые позволят уволить действующего руководителя бюро Артема Сытника (сейчас для отставки директора НАБУ необходимо заключение международного аудитора).
28 апреля профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать в целом законопроект №3133. Решение по законопроекту №3180 комитет пока не принимал. В НАБУ отметили, что нормы законопроекта №3133 противоречат закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". "НАБУ привыкло работать под давлением, поскольку подследственными бюро лицами являются топ-чиновники, в том числе и нардепы. Подобные решения, законопроекты, предложения не впервые встречаются в истории бюро и выглядят как очередная попытка наступления на независимость правоохранительного органа", – сказано в опубликованном в Facebook заявлении бюро.
По данным "Европейской правды", глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил Офису президента письмо, в котором предупредил, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий Фонда в Украине.
4 мая на фоне активизации рассмотрения этих двух законопроектов послы стран "Большой семерки" в Украине заявили, что Киев потеряет поддержку международного сообщества в случае нарушения независимости антикоррупционных органов.