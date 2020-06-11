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"Пленки Лероса". НАБУ открыло уголовное производство в отношении Ермака

Уголовное производство в отношении записей, опубликованных нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом, НАБУ открыло по статье о злоупотреблении влиянием. Лерос считает, что Денис Ермак, брат главы Офиса президента Андрея Ермака, причастен к назначению людей на государственные должности.

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Производство НАБУ обязал открыть суд
Производство НАБУ обязал открыть суд
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство, в котором фигурирует глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом антикоррупционное ведомство проинформировало в ответ на запрос, передает 11 июня "Радіо Свобода".

В бюро отметили, что речь идет об опубликованных народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом видеозаписей якобы собеседований, которые проводил брат Андрея Ермака Денис для назначения на должности.

2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство. В бюро отметили, что получили решение суда.

"В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента относительно назначения ряда лиц на должности в органах государственной власти. Сведения об уголовном правонарушении... внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 369-2", – говорится в ответе НАБУ.

В Уголовном кодексе Украины эта статья называется "злоупотребление влиянием", ее ч. 2 предполагает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

29 марта Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины. В деле о "пленках Лероса", переданных в Национальную полицию, не обнаружили коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.

Теги: НАБУ, Гео Лерос, уголовное производство, записи, Андрей Ермак, Денис Ермак
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