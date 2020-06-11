Зеленский назвал брата Ермака болтуном, а нардепа Лероса – аферистом

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак, который стал фигурантом дела о записи бесед с претендентами на государственные должности, не брал денег за назначения, а народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который опубликовал записи, является аферистом.

Зеленский: Я не представляю, что бы Андрей Ермак себе сделал, если бы его брат где-то что-то взял Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак не брал денег за какие-либо назначения на высокие государственные должности и попросту является "болтуном". Такое мнение он высказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня.

"А он ничего не брал. А как его затянули... Он просто болтун. Я считаю, что болтун. Считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", – сказал Зеленский.

Он повторил несколько раз, что убежден, что Денис Ермак "ничего не взял".

"Он не взял денег. Я не представляю, что бы [Андрей] Ермак себе сделал, если бы его брат где-то что-то взял", – сказал президент, подчеркнув, что доверяет главе своего офиса.

Зеленский рассказал, что Денис Ермак всегда хотел "как-то помогать" власти.

"Он же такой, знаешь? Война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он [уже] волонтер. Здесь что-то не то в "Укрзалізниці" – давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", – сказал глава государства.

Народного депутата от "Слуги народа", своего бывшего советника Гео Лероса, который опубликовал записи разговоров предположительно с Денисом Ермаком, Зеленский назвал аферистом.

"Я считаю, что он – аферист. Мне его привел [нынешний заместитель главы Офиса президента] Кирилл [Тимошенко] с [бывшим главой офиса Андреем] Богданом. Они сказали, что нормальный парень. Я сказал: "Хорошо". Это о доверии. Ты спрашивал о доверии", – сказал Зеленский.

В марте нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности за денежное вознаграждение. В комментарии "Украинской правде" депутат сообщил, что получил около 40 часов видео.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений, но, как рассказал глава ведомства Назар Холодницкий, коррупционной составляющей в этом деле обнаружено не было. После это его передали для расследования в Службу безопасности Украины.