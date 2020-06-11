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Зеленский рассказал, кому из своего окружения доверяет

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что должен доверять своему окружению, поскольку без доверия невозможно работать на таком посту. Среди лиц, которым он доверяет больше всех, глава государства назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака и своего первого помощника Сергея Шефира.

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Зеленский сказал, что доверяет Ермаку (на фото слева), которого в феврале назначил руководителем Офиса президента
Зеленский сказал, что доверяет Ермаку (на фото слева), которого в феврале назначил руководителем Офиса президента
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, рассказал, что в своем окружении больше всех доверяет высшим должностным лицам Офиса президента. 

"Смотрите, сколько людей в окружении! Сотни людей в аппарате президента, я их даже не всех знаю и не знал до президентства. Я должен им доверять, пока не будет каких-то проколов. По-другому ты просто не сможешь работать. Кому я доверяю? Доверяю своим близким: [руководителю Офиса президента Андрею] Ермаку, [первому помощнику президента Сергею] Шефиру, [заместителю руководителя Офиса президента Юрию] Костюку, [заместителю руководителя Офиса президента] Кириллу [Тимошенко]. Хотя с Кириллом мы до президентской кампании не знали друг друга", – сказал глава государства. 

Он еще раз подчеркнул, что должен доверять этим людям, как и министрам, "пока не происходят факапы". 

Журналист сказал Зеленскому, что, по его мнению, глава государства тяжело доверяет людям.

"Тяжело? Мне кажется, что я очень легко доверяю людям", – ответил президент.

Он сказал, что год президентства изменил его. 

"Стал немного более закрытым, немного более осторожным. Хотя осторожность... Не уверен, что я усовершенствовал это направление. Жестче стал", – отметил Зеленский. 

Среди лиц, которым доверяет, глава государства не назвал первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и еще пятерых заместителей: Андрея Смирнова, Игоря Жовкву, Романа Машовца, Юлию Ковалив и Юлию Соколовскую, а также руководителя аппарата Офиса президента Алексея Днипрова. 

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко – 24,45%. 20 мая того же года Зеленский был приведен к присяге и вступил в должность.

За время своей каденции Зеленский уже сменил главу Офиса президента: в феврале он уволил с этой должности Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. Зеленский считает, что у бывшего главы Офиса президента отличные профессиональные качества юриста, но власть испортила его. По словам президента, сейчас с Богданом он не общается

Теги: Юрий Костюк, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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