Зеленский рассказал, кому из своего окружения доверяет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, рассказал, что в своем окружении больше всех доверяет высшим должностным лицам Офиса президента.
"Смотрите, сколько людей в окружении! Сотни людей в аппарате президента, я их даже не всех знаю и не знал до президентства. Я должен им доверять, пока не будет каких-то проколов. По-другому ты просто не сможешь работать. Кому я доверяю? Доверяю своим близким: [руководителю Офиса президента Андрею] Ермаку, [первому помощнику президента Сергею] Шефиру, [заместителю руководителя Офиса президента Юрию] Костюку, [заместителю руководителя Офиса президента] Кириллу [Тимошенко]. Хотя с Кириллом мы до президентской кампании не знали друг друга", – сказал глава государства.
Он еще раз подчеркнул, что должен доверять этим людям, как и министрам, "пока не происходят факапы".
Журналист сказал Зеленскому, что, по его мнению, глава государства тяжело доверяет людям.
"Тяжело? Мне кажется, что я очень легко доверяю людям", – ответил президент.
Он сказал, что год президентства изменил его.
"Стал немного более закрытым, немного более осторожным. Хотя осторожность... Не уверен, что я усовершенствовал это направление. Жестче стал", – отметил Зеленский.
Среди лиц, которым доверяет, глава государства не назвал первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и еще пятерых заместителей: Андрея Смирнова, Игоря Жовкву, Романа Машовца, Юлию Ковалив и Юлию Соколовскую, а также руководителя аппарата Офиса президента Алексея Днипрова.
Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко – 24,45%. 20 мая того же года Зеленский был приведен к присяге и вступил в должность.
За время своей каденции Зеленский уже сменил главу Офиса президента: в феврале он уволил с этой должности Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. Зеленский считает, что у бывшего главы Офиса президента отличные профессиональные качества юриста, но власть испортила его. По словам президента, сейчас с Богданом он не общается.