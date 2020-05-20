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ПОЛИТИКА

Зеленский: Ермак и Шефир не занимаются кадровой политикой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с главой Офиса президента Андреем Ермаком и своим помощником Сергеем Шефиром кандидатов на госдолжности.

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Зеленский рассказал, что СБУ предоставляет ему информацию о кандидатах на госдолжности
Зеленский рассказал, что СБУ предоставляет ему информацию о кандидатах на госдолжности
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и первый помощник президента Сергей Шефир не формируют кадровую политику в Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции 20 мая, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ермак и Шефир не занимаются кадровой политикой. Присутствуют ли они, когда мы обсуждаем с премьер-министром [Денисом Шмыгалем] некоторые ключевые должности? Могут быть. Они не формируют кадровую политику. Общаюсь ли я с ними по поводу кадровой политики и той или иной персоны? Да", – отметил президент.

Он также рассказал, что собеседование на места в правительстве в основном проводит премьер-министр.

"Далее у нас есть конкурсы. Привлечены ли правоохранительные органы к подготовке справок на этих людей и как они попали в конкурсы? Да, и СБУ предоставляет мне помощь. Потому что я не знаю, что это за люди, и мы с вами не знаем", – заявил Зеленский.

Президент рассказал, что часто наблюдал, как в конкурсах на разные должности в финал попадают одни и те же люди.

"Когда я начал с этим разбираться, я увидел, что финалисты в каждом конкурсе – одна и та же тройка или пятерка людей. Поэтому и стали привлекать и СБУ, и другие органы, чтобы получить информацию – откуда эти люди", – резюмировал он.

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Ермак назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. 

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок. В СБУ сообщили, что Главное следственное управление спецслужбы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации.

В середине марта оба производства были объедененны в одно и переданы в СБУ.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, кадры, Сергей Шефир, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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