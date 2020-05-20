Украинское представительство IKEA приостановило прием заявок

Крупнейший ритейлер мебели IKEA, который открыл интернет-представительство в Украине 14 мая, не справляется с большим объемом заказов.

Шведская компания IKEA временно ограничила прием новых заявок на свою продукцию, об этом сообщил сайт IKEA в Украине 20 мая.

"Мы приятно удивлены интересом нашей продукцией со дня открытия онлайн-магазина. Чтобы удовлетворить большой спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву", – отмечено на сайте интернет-магазина.

Пункты для получения заказов остаются открытыми для покупателей, которые уже зарегистрировали покупку. Компания принесла своим клиентам извинения и пообещала сделать опыт онлайн-покупок от IKEA удобным и доступным.

Шведская компания запустила возможность заказа товаров в украинском интернет-магазине 14 мая. Пункты выдачи товаров открылись в киевских торговых центрах Auchan Rive Gauche и METRO Cash & Carry.

IKEA – один из крупнейших в мире ритейлеров мебели и товаров для дома. Компания закупает товары у более чем 1300 поставщиков в более чем 50 странах мира.

Весной 2017 года компания заявила о намерении в течение двух лет выйти на украинский рынок. Сроки открытия магазина в Киеве несколько раз отодвигались.